Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к гражданам и парламенту

Это произойдет менее чем за неделю до выборов главы государства. Официальный Минск не скрывает: выступление Лукашенко перед депутатами — это его предвыборная программа как кандидата на шестой президентский срок.

Руководящий Белоруссией уже 26 лет политик обычно обращается с посланием весной, однако на эти планы повлияла эпидемия коронавируса. При этом оно планировалось на понедельник, но затем было перенесено на сегодня, хотя пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт утверждает, что все идет так, как и было запланировано.

К слову, интернет-издание Tut.by сообщает, что послание пройдет не в Доме правительства, как обычно, а во Дворце Республики при участии свыше 2,5 тысяч человек. Государственное агентство БелТА со ссылкой на главу одного из комитетов Палаты Представителей пишет, что главными темами выступления Лукашенко станет укрепление суверенитета и независимости.

Они могут быть подняты на фоне массовых протестных акций в различных городах Белоруссии, а также утверждений Минска о задержании 33 россиян-бойцов ЧВК «Вагнера», которые, как считают власти, хотели дестабилизировать обстановку.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа.