Дональд Трамп пообещал пока не издавать указ, ограничивающий голосование по почте

Выступая на брифинге в Белом доме, президент заметил, что у него есть такое право, но он намерен посмотреть, что будет дальше – его цитирует агентство ТАСС. Трамп также выразил сомнение в том, что почтовые службы США готовы к обработке отправлений.

Ранее глава государства критиковал идею из-за непрозрачности процедуры и долгого подсчета голосов. На прошлой неделе он задался вопросом, можно ли перенести президентские выборы, что вызвало недовольство как со стороны противников Трампа, так и его соратников.