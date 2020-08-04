«Почта России» запускает новую сеть постаматов

Госкомпания планирует закупить до 5 тысяч почтовых автоматов, вложив в проект почти полтора миллиарда рублей. Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси». В самой «Почте России» это не комментируют, подтверждая при этом всю остальную информацию о проекте. Глава компании Максим Акимов сказал, что ее цель –быть опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли.
2020-08-04T05:05:25+03:00
2020-08-04T05:05:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2686887-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 04 августа 2020
Загрузка комментариев...