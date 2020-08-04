«Почта России» запускает новую сеть постаматов

Госкомпания планирует закупить до 5 тысяч почтовых автоматов, вложив в проект почти полтора миллиарда рублей. Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси». В самой «Почте России» это не комментируют, подтверждая при этом всю остальную информацию о проекте. Глава компании Максим Акимов сказал, что ее цель –быть опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли.