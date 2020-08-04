Власти планируют увеличить прямые траты на высокоскоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом

Кроме уже заявленных 200 миллиардов рублей, из бюджета выделят почти 250 миллиардов в капитал проектной компании – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на проект паспорта ВСМ, который РЖД направили в министерство транспорта. Кроме того, в планах властей разместить облигации на почти полтриллиона рублей. При этом кто будет выкупать ценные бумаги – пока неясно. Также остается неизвестной роль Фонда национального благосостояния в этом проекте.