Госдума может принять законопроект о запрете клеток в залах суда в начале осенней сессии

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас в разговоре с «Парламентской газетой» предположил, что это может быть сделано быстро, однако дальше, по его мнению, потребуется время для уточнения финансово-экономического обоснования. Принятие закона потребует определенных расходов из бюджета.

Законопроект внесли на рассмотрение еще в позапрошлом году. Правительство дало положительное заключение на документ, однако пока он остается без движения.