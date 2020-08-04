Номера нового формата с сегодняшнего дня разрешено устанавливать на автомобили и мотоциклы

Новые регистрационные знаки доступны владельцам американских и праворульных японских машин. Свои отличительные номера также получат ретро— и спортивные автомобили. В силу вступил соответствующий ГОСТ – сказали агентству ТАСС в пресс-службе Госстандарта.

Для изготовления знаков нового образца автовладелец может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию – пояснили в ведомстве.