Американский регулятор предписал компании «Боинг» доработать программное обеспечение самолетов 737 МАХ

В частности, производитель должен добавить еще один датчик в систему помощи пилотам, сбой в которой стал причиной крушения двух лайнеров этого типа в Эфиопии и Индонезии. Доклад Федерального авиационного управления опубликован на его официальном сайте. Кроме того, нужно внести изменения в электропроводку и сделать так, чтобы экипаж получал больше предупреждений во время полета.

После авиакатастроф эксплуатацию самолетов 737 МАХ приостановили. По данным американской прессы, лайнеры могут возобновить полеты в конце этого года.