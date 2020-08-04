Евросоюз призвал власти Гонконга не переносить выборы на год

Предполагаемая отсрочка поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основном законом автономии – такое опасение высказывается в заявлении верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля. Решение перенести выборы на фоне пандемии ранее также осудили в США.

Власти Китая приняли закон о безопасности, наделяющий администрацию Гонконга широкими полномочиями по борьбе с протестующими. Запад в ответ снял часть привилегий, распространяемых на автономию.