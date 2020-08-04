Законодатели могут вернуться к обсуждению законопроекта о домашнем насилии осенью

Об этом в интервью «Парламентской газете» сказал глава комитета Совета федерации по госстроительству Андрей Клишас. Он отверг предположение, что тема забылась и выразил надежду на то, что «в этой непростой истории», по его выражению, будет найден правильный баланс интересов.

Законопроект разрабатывается уже более пяти лет. С прошлого года документом занимается группа в верхней палате парламента. С приходом коронавируса эта работа была приостановлена.