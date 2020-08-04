Счетная палата обнаружила проблемы с содержанием российских дорог

Из отчета следует, что протяженность региональных трасс в стране почти в десять раз больше федеральных, а денег на них выделяется в восемь раз меньше. В целом на содержание местных дорог направляется меньше трети от норматива.

Кроме того, в Счетной палате отметили, что сейчас отсутствует механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства, и назвали низким уровень конкуренции при выполнении работ.