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04:07, 04 августа 2020

Счетная палата обнаружила проблемы с содержанием российских дорог

Из отчета следует, что протяженность региональных трасс в стране почти в десять раз больше федеральных, а денег на них выделяется в восемь раз меньше. В целом на содержание местных дорог направляется меньше трети от норматива.
Кроме того, в Счетной палате отметили, что сейчас отсутствует механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства, и назвали низким уровень конкуренции при выполнении работ.



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