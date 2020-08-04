Каждый пятый ребенок в России, по расчетам Росстата, оказался за чертой бедности

Речь идет об исследовании, проведенном в 2018 году. Как указывает газета РБК, это самые актуальные данные об уровне детской бедности – подобная статистика публикуется с задержкой в два года. Таким образом влияние пандемии на ситуацию можно будет оценить только в 2022.

Исходя из информации Росстата, уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель.