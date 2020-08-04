Художник Покрас Лампас спустя год расшифровал послание, скрытое в его работе «Супрематический крест» в Екатеринбурге

Это фраза: «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство» — об этом автор написал в твиттере. Еще в марте дизайнер Юрий Остроменцкий уже расшифровывал работу, однако тогда автор не подтвердил и не опроверг его догадок.

В прошлом году коммунальщики по ошибке закатали в асфальт изображение, а когда Покрас Ломпас согласовывал восстановление работы, против нее выступили православные активисты. В итоге арт-объект был немного видоизменен.