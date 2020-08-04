Спрос россиян на наличные деньги, по оценкам ЦБ, вернулся к докарантинному уровню

В июле в обращение поступило около 180 миллиардов рублей – меньше, чем в разгар эпидемии – пишет газета РБК. Для сравнения, в марте этот показатель превысил 700 миллиардов.

Ранее в обзоре аналитики Сбербанка отмечалось, что во время пика коронавируса доля серого сектора в экономике могла вырасти. По оценкам специалистов, в апреле-июне около 8% выручки компаний оказалось не раскрыто.