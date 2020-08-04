Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии, считает свое преследование политически мотивированным

Об этом сказал его адвокат Антон Гашинский. Сегодня суд в Минске должен рассмотреть жалобу на заключение Шклярова под стражу.

Политтехнолог является подозреваемым по делу белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, жена которого баллотируется на пост главы государства.

Нынешняя президентская кампания в Белоруссии сопровождается задержаниями политиков и активистов, а также массовыми акциями протеста.