Израиль нанес серию авиаударов по позициям сирийских правительственных сил

В Армии обороны отметили, что действия военных – ответ на совершенную накануне попытку теракта на границе двух стран. В командовании пояснили, что даже если за попыткой подрыва стоят не сирийские правительственные войска, они все равно отвечают за все, происходящее на их территории. Об этом пишет газета The Jerusalem Post. В понедельник израильская армия сообщила о четырех боевиках, пытавшихся заложить самодельные взрывные устройства у забора безопасности. По ним был открыт огонь с земли и с воздуха.