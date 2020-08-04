Израиль нанес серию авиаударов по позициям сирийских правительственных сил

В Армии обороны отметили, что действия военных – ответ на совершенную накануне попытку теракта на границе двух стран. В командовании пояснили, что даже если за попыткой подрыва стоят не сирийские правительственные войска, они все равно отвечают за все, происходящее на их территории. Об этом пишет газета The Jerusalem Post. В понедельник израильская армия сообщила о четырех боевиках, пытавшихся заложить самодельные взрывные устройства у забора безопасности. По ним был открыт огонь с земли и с воздуха.
2020-08-04T03:08:19+03:00
2020-08-04T03:08:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 04 августа 2020
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