В ООН заподозрили Северную Корею в разработке новых ядерных устройств для баллистических ракет

КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора – об этом говорится в закрытом докладе международной организации, выдержки из которого приводит агентство Рейтер. Из документа следует, что ряд стран подозревает Пхеньян в создании миниатюрных ядерных зарядов.

При этом в отношении Северной Кореи сейчас действует жесткий санкционный режим.