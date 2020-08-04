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03:07, 04 августа 2020

В ООН заподозрили Северную Корею в разработке новых ядерных устройств для баллистических ракет

КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора – об этом говорится в закрытом докладе международной организации, выдержки из которого приводит агентство Рейтер. Из документа следует, что ряд стран подозревает Пхеньян в создании миниатюрных ядерных зарядов.
При этом в отношении Северной Кореи сейчас действует жесткий санкционный режим.



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