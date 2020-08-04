Власти Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в магазинах

Согласно новым правилам, торговая точка, продавшая пакет, может получить штраф на суму свыше 300 долларов. Реформа началась ровно два года назад. С тех пор власти поэтапно запрещали реализацию этой продукции – сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на чилийское министерство окружающей среды. За это время, по подсчетам ведомства, удалось предотвратить продажу 5 миллионов пакетов.