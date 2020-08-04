Власти Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в магазинах

Согласно новым правилам, торговая точка, продавшая пакет, может получить штраф на суму свыше 300 долларов. Реформа началась ровно два года назад. С тех пор власти поэтапно запрещали реализацию этой продукции – сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на чилийское министерство окружающей среды. За это время, по подсчетам ведомства, удалось предотвратить продажу 5 миллионов пакетов.
2020-08-04T02:07:28+03:00
2020-08-04T02:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 04 августа 2020
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