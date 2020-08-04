Дональд Трамп потребовал продать популярный китайский сервис TikTok американской компании до середины сентября

Если сделка не состоится, приложение может быть заблокировано – сообщает агентство Рейтер.

О возможных ограничениях работы китайских сервисов ранее говорил госсекретарь Майк Помпео. Он обвинял их в сотрудничестве с китайскими властями и передаче личных данных пользователей спецслужбам КНР. На этом фоне компания Microsoft, планировавшая купить TikTok, приостанавливала переговоры. Однако накануне стало известно о том, что они возобновились.