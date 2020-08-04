Семь россиян пострадали при жесткой посадке самолета Ан-74 в Мали

Воздушное судно, зафрахтованное ООН у компании Utair разбилось во время посадки – очевидцы утверждают, что самолет не удержался на мокрой от дождя полосе и, выехав на несколько десятков метров за ее пределы, зарылся носом в грунт. У него была сильно повреждена кабина. Как сообщили агентству РИА Новости в российском посольстве, травмы также получили четыре сотрудника ООН на борту. Жизни пострадавших ничто не угрожает.
2020-08-04T02:07:01+03:00
2020-08-04T02:07:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 04 августа 2020
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