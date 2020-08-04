Защита вдовы рэп-музыканта Энди Картрайта намерена обжаловать ее арест

Об этом сообщает агентство ТАСС. Суд в Петербурге отправил Марину Кохал в СИЗО на 2 месяца. Ее обвиняют в убийстве мужа. Женщина ранее призналась, что расчленила тело, однако утверждает, что причиной смерти артиста стали наркотики. Она же якобы не хотела, чтобы это стало достоянием общественности и пыталась инсценировать исчезновение мужа.

Следствие в свою очередь полагает, что между супругами случился конфликт в ходе которого Кохал убила мужа. Ее отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.