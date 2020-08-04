Центробанк допустил новое падение цен на нефть

В докладе о денежно-кредитной политике, размещенном на сайте регулятора говорится, что это произойдет, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться. Распространение пандемии может оказаться более продолжительным, чем ожидалось – отмечает ЦБ и прогнозирует цену на нефть в этом году на уровне 38 долларов за баррель, а в следующем – на уровне 40 долларов.

В апреле страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи.