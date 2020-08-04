Торговые сети пожаловались на задержки при поставках импортного алкоголя из-за недостатка акцизных марок

Газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сети магазинов «Красное и белое» пишет, что перебои возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня, отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла выдать их в срок. На это же обратили внимание и в «Азбуке вкуса». В ведомстве, в свою очередь, дефицит отрицают, при этом признавая, что со второй половины прошлого года наблюдается повышенный спрос на акцизные марки.