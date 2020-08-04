ЛДПР выдвинет Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

Как сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» лидер партии Владимир Жириновский, это произойдет, если не вернется экс-глава региона Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств. При этом политик заметил, что хотел бы, чтобы чиновника освободили, а жители региона успокоились. Вскоре после задержания Фургала в Хабаровском крае начались акции протеста.

Дегтярев был назначен временным губернатором в конце июля после того, как президент отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.