Полиция разыскивает злоумышленника, плеснувшего кислотой в лицо женщине

Нападение произошло на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкине – передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. О состоянии здоровья пострадавшей и ее госпитализации ничего не сообщается. Полицейские устанавливают причины нападения.
2020-08-04T01:07:15+03:00
2020-08-04T01:07:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 04 августа 2020
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