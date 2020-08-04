Полиция разыскивает злоумышленника, плеснувшего кислотой в лицо женщине

Нападение произошло на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкине – передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. О состоянии здоровья пострадавшей и ее госпитализации ничего не сообщается. Полицейские устанавливают причины нападения.