Боевики предприняли попытку прорыва в сирийском Идлибе

В рядах правительственных войск есть потери – об этом говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон. Террористам, по оценкам российских военных, нанесен значительный урон в живой силе и технике.

Обстановка в южных районах Идлиба в последнее время обострилась. В прошлом месяце в этом районе было зафиксировано полторы сотни нарушений режима прекращения огня. В ЦПВС считают, что боевики наращивали военных потенциал, прикрываясь соглашением о перемирии.