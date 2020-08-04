Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тысяч человек

За последние сутки, по подсчетам оперативного штаба, в городе скончались еще 12 пациентов. Всего с начала эпидемии в столице было зарегистрировано более 240 тысяч случаев заражения.

На этом фоне накануне стало известно, что полиция начала массово штрафовать пассажиров московского метро, не носящих защитные маски. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что при проведении рейдов силовики выписывают штрафы по 5 тысяч рублей.