Досрочное голосование за кандидатов в президенты начинается сегодня в Белоруссии

Западные страны пытаются оказывать влияние на избирательный процесс, — говорил ранее лидер страны Александр Лукашенко:

«Они уже нам начинают намекать, вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы, не дай Бог, на улице не было столкновений. Я недавно Макрону сказал, ты посмотри, что у тебя там желтые жилеты делают, и как ты там воюешь.

Они, наверное, решили опять потренировать на Беларуси. Не получится. Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Незаконно никто ничего делать не будет, но свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать. Хотите наблюдать за выборами? Приезжайте, наблюдайте, мы не против, мы не прячемся. Но показывать нам пальцем, как нам жить, не надо. Мы знаем, как надо жить».

Белорусская оппозиция опасается, что досрочное голосование будет использовано для фальсификации результатов.