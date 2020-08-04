«Аэрофлот» намерен обжаловать решение суда о выплате компенсации вдове пилота,он скончался от инфаркта во время полета

В компании предположили, что он мог знать о заболевании и намеренно это скрыть.

Позиция юристов в судебном разбирательстве с наследниками Дамира Ахметова состоит в том, что подобное заболевание даже стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья членов экипажей пропустить было невозможно. Но медосмотр, по данным авиакомпании, пилот проходил не в медицинском центре «Аэрофлота» в Москве, как обычно, а в Омске. Это обстоятельство по-прежнему вызывает обоснованные вопросы, сказал представитель компании Михаил Демин, пояснив, что данный диагноз означал бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полетов по состоянию здоровья. Если пилот знал о заболевании, у него были веские причины его скрывать, отметил Демин. Он подчеркнул, что юристы намерены обжаловать решение суда, поскольку оно прямо касается безопасности пассажиров и воздушного судна.

49-летний второй пилот Дамир Ахметов скончался во время рейса Москва-Анапа в ноябре прошлого года. «Аэрофлот» отказался выплачивать компенсацию вдове погибшего, объяснив это тем, что смерть наступила, когда он находился уже не в кабине пилота, то есть не на рабочем месте.

Сегодня суд Омска обязал перевозчика выплатить семье сотрудника почти 30 миллионов рублей.