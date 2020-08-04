Суд в Петербурге арестовал на два месяца вдову рэп-музыканта Александра Юшко, известного как Энди Картрайт

Марину Кохал обвинили в убийстве супруга.

Защита Марины Кохал, которую задержали по подозрению в убийстве, не подтвердила сообщения журналистов о намерении рэпера Энди Картрайта уйти к другой женщине. По данным адвоката Ирины Скурту, она задавала подозреваемой вопросы о ссорах и претензиях к мужу, однако та говорила только о его проблемах с алкоголем и наркотиками, сообщает канал РБК. Напомню, Тело Картрайта обнаружили в его квартире на Невском проспекте. По словам Кохал, рэпер умер от передозировки. После этого она расчленила его тело, чтобы имитировать исчезновение музыканта. Так она хотела спасти его от позора. Однако, по словам знакомых Картрайта, он не употреблял наркотиков. Позже журналисты со ссылкой на следствие сообщили, что судя по переписке с женой, рэпер собирался уйти из семьи, рассказал портал Росбалт.