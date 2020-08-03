Сразу два участника игры «Что? Где? Когда?», по сведениям «Медузы», ушли из клуба в связи с сексуальным скандалом

Сразу два участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?», по сведениям интернет-издания «Медуза», ушли из клуба в связи с сексуальным скандалом. Источники издания говорят, что Михаил Малкин и Лев Кертман приняли такое решение после того, как был введен запрет на публичное обсуждение случившегося.

Ранее сразу несколько девушек обвинили знатока Михаила Скипского в домогательствах. По информации медузы, продюсеры «Что? Где? Когда?» из компании «Игра.ТВ» запретили членам клуба давать комментарии. Против этого, по некоторым данным, выступила группа участников о главе с Максимом Поташовым.