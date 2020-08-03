Утечка данных водителей произошла не из-за взлома базы МВД, утверждает источник агентства ТАСС. В то же время попытки атак на серверы ведомства фиксируются, но не так часто, добавил собеседник агентства. Во внутренних органах не исключают, что утечка данных могла произойти из страховых компаний или многофункциональных центров. Сейчас ищут источник утечки, передает ТАСС.

Газета «Коммерсантъ» писала ранее, что злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья.