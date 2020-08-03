ФСБ отказалась раскрывать защите журналиста Ивана Сафронова суть его обвинения

Следователь отклонил ходатайство, сказал агентству ТАССадвокат Сафронова Иван Павлов. Теперь, пояснил он, до окончания предварительного следствия спецслужба не намерена объяснять, в чем же именно обвиняют бывшего сотрудника газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости», а ныне – советника главы Роскосмоса.

Ранее адвокатам говорили о том, что Сафронова подозревают в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. Сам он и его защита полагают, что уголовное дело может быть связано с его журналистской деятельностью. В ФСБ это отрицают.