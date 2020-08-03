Семеро россиян находились на борту самолета, который выкатился за пределы ВПП в Мали, подтверждают в посольстве. Никто в результате аварии не погиб, заверили агентство РИА «Новости» представители дипмиссии. Травмы получили 11 человек. Грузовой самолет ООН выкатился в поле после посадки в городе Гао. Как пишет местное интернет-издание Maliweb, воздушное судно принадлежит одной из российских авиакомпаний.