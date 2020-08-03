Семеро россиян находились на борту самолета, который выкатился за пределы ВПП в Мали, подтверждают в посольстве. Никто в результате аварии не погиб, заверили агентство РИА «Новости» представители дипмиссии. Травмы получили 11 человек. Грузовой самолет ООН выкатился в поле после посадки в городе Гао. Как пишет местное интернет-издание Maliweb, воздушное судно принадлежит одной из российских авиакомпаний.
2020-08-03T23:01:00+03:00
2020-08-03T23:01:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 03 августа 2020
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