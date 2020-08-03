Клубы Российской футбольной Премьер-лиги, как пишет Gazeta.ru, выступили против президента РПЛ Сергея Прядкина

Клубы Российской футбольной Премьер-лиги, как пишет интернет-издание Gazeta.ru, выступили против президента РПЛ Сергея Прядкина. По некоторым данным, они намерены добиться его ухода с поста руководителя чемпионата России. Причиной недовольства, как говорят источники, на которые ссылается издания, стала попытка Прядкина внести изменения в пункт о досрочной отставке главы организации. В качестве его преемника предлагают бывшего гендиректора московского «Локомотива» Илью Геркуса, и генерального секретаря РФС Александра АЛаева. Также называют фамилию бывшего гендиректора клуба «Динамо» Дмитрия Иванова.