Поездка на метро или в автобусе во время пандемии может оказаться безопаснее, чем обед в закрытом помещении. Как пишет газета The New York Times, к такому выводу пришли эксперты после опроса руководителей транспортных компаний. Однако ситуация может измениться, если пассажиры перестанут носить маски, а количество людей в общественном транспорте в час пик вернется к тому же уровню, который был до пандемии. Также многое зависит от поведения самих пассажиров. Однако, как отмечает издание, во время эпидемии тот и другой транспорт тщательно дезинфицируют.