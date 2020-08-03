Поездка на метро или в автобусе во время пандемии может оказаться безопаснее, чем обед в закрытом помещении. Как пишет газета The New York Times, к такому выводу пришли эксперты после опроса руководителей транспортных компаний. Однако ситуация может измениться, если пассажиры перестанут носить маски, а количество людей в общественном транспорте в час пик вернется к тому же уровню, который был до пандемии. Также многое зависит от поведения самих пассажиров. Однако, как отмечает издание, во время эпидемии тот и другой транспорт тщательно дезинфицируют.
2020-08-03T22:33:50+03:00
2020-08-03T22:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 03 августа 2020
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