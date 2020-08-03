Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца вдову рэп-музыканта Александра Юшко. Он был известен также как Энди Картрайт.

Марину Кохал подозревают в убийстве и расчленении мужа. По версии следствия, возможным мотивом преступления стала ревность. Кахал обвинение в убийстве отрицает. В то же время она признает, что действительно расчленила тело музыканта. По ее словам, Юшко скончался от передозировки наркотиков.