Защита историка Юрия Дмитриева подала апелляцию на приговор суда

О подаче апелляционной жалобы рассказал адвокат главы карельского «Мемориала» Виктор Ануфриев. Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. В то же время он оправдал историка по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении оружия. Как передает агентство ТАСС, также апелляцию на приговор подали представители бывшей приемной дочери историка. Они оспаривают мягкость наказания.
2020-08-03T22:09:38+03:00
2020-08-03T22:09:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:09, 03 августа 2020
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