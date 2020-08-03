Защита историка Юрия Дмитриева подала апелляцию на приговор суда

О подаче апелляционной жалобы рассказал адвокат главы карельского «Мемориала» Виктор Ануфриев. Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. В то же время он оправдал историка по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении оружия. Как передает агентство ТАСС, также апелляцию на приговор подали представители бывшей приемной дочери историка. Они оспаривают мягкость наказания.