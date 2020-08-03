Z Архив новостей новости
5 2 6 248
Эксклюзив Эха 22:04, 03 августа 2020

Лекарство для больных спинально-мышечной атрофией могут внести в список жизненно-важных препаратов

Сегодня за это проголосовала комиссия Минздрава, — рассказала «Эху» глава Фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко. «Комиссия приняла решение о включении «Спинразы» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Однако окончательное решение принимается правительством России. Соответственно, оно должно подписать финальный документ», — рассказала она. Как напомнила Германенко, «Спинраза» является одним из самых дорогих лекарств в мире. Стоимость лечения составляет примерно 48 млн рублей впервые 14 месяцев, затем 24 млн рублей ежегодно. «Сегодня средняя стоимость одной дозы составляет 7,8 млн рублей. Если решение о включении в перечень ЖНВЛП все же будет принято, это существенно снизит цену этого препарата — где-то на 25%. Попросту говоря, каждый четвертый ребенок будет получать его бесплатно», — отметила Германенко.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, приводящих к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. Ежегодно в России диагностируется порядка 250 случаев этого заболевания.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 114 6 12271 29.07
Интервью Рикошет

Карина Орлова гость: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

Новая волна протестов в США: что требуют мэры от Конгресса? 3293595

5 169 6 18450 28.07
#слушать 12:36 $скачать 2.9 МБ
Блоги

Владимир Осин адвокат

Путин должен уйти, а что взамен? Какой смысл бороться за права и свободы, если нет борьбы за установление власти Конституции?..

5 60 6 7490 01.08
Блоги

Алексей Мельников публицист

Высокий уровень союзных отношений Можете себе представить, что, например, накануне выборов в Канаде, власти этой страны задержали группу американских коммандос, объявив, что США готовились организовать в этой стране беспорядки?..

5 110 6 13893 29.07
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

«А что, если б мы победили?» Возможно, я ошибаюсь, но у меня иной раз складывается такое впечатление, что у ниспровергателей нынешних устоев не более четкое представление о том, как они будут строить ту самую прекрасную Россию будущего…

5 71 6 10980 31.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Выборы не перенесет, но результаты не признает: что стоит за скандальными заявлениями Трампа Сценарий, при котором военные будут (если будут) насильно извлекать Трампа из Белого Дома, все больше и больше выглядит как очень вероятный…

5 304 6 49793 31.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Сталинские палачи: невиновны и анонимны За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости. Ну, кому сейчас интересен Сталин!..

5 166 6 29086 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Уголовка против Галяминой нужна, чтобы не дать ей баллотироваться Точно так же можно закрыть дорогу на выборы другим политикам и активистам, дав им сперва административные штрафы за пикеты или митинги, а потом вменив «дадинскую» статью…

5 67 6 13232 01.08
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Без участия Олега Мандрыкина выборы губернатора Архангельской области нелегитимны Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цыбульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции?..

5 37 6 7475 28.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ожидания россиян — наваристый школьный борщ и переезд Столицы? Я с ужасом и надеждой смотрю на Хабаровск, что он изменит или расшатает в стране. Я понимаю, что ту жизнь, когда воровать государственную собственность было преступлением, уже не вернуть, но перемены нужны…

5 219 6 45411 00:12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Наденут Трампу наручники? Следует ожидать снова протесты и массовые беспорядки во многих городах США. Опять будут бушевать по стране насилие, мародерство, новая вспышка коронавируса и, возможно, ещё одно обострение расовых конфликтов и раздрая..

5 126 6 27616 02.08
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Правь, пока в тренде Наблюдая за развитием событий в современном мире, я в очередной раз понимаю: впервые мы столкнулись с поведением общества, которое плохо поддается контролю и управлению…

5 28 6 6375 11:02
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 132 6 30813 28.07
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка: Влево, влево, еще левей! Живущие в Соединенных Штатах выходцы из России, что прошли в свое время через горнило коммунистической власти, с ужасом смотрят на то, что происходит вокруг…

5 159 6 37407 11:54
Интервью В круге СВЕТА

Геннадий Онищенко гость: Геннадий Онищенко депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России

Коронавирус и вторая волна. Страхи Всемирной Организации Здравоохранения Надеюсь, что в сентябре хотя бы треть нашего населения снова будут в масках. И это правильно. Это эффективно, это безболезненно и это показатель культуры здоровья…

5 23 6 5825 28.07
#слушать 50:02 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Это довольно слабая линия обороны. Потому что вдумайтесь – у Лукашенко оружие, боеприпасы, военная форма, какие-то карты, черти что есть в наличии вместе с этими людьми. А Путин разыгрывает «солсберецких»...

5 43 6 10686 02.08
#слушать 24:42 8читать ;смотреть $скачать 13.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

В Москве в район Новопушкинского сквера стянуты силовики, прибыли автозаки Ранее в социальных сетях распространялась информация о то, что в два часа в сквере пройдёт акция в поддержку жителей Хабаровска, выступающих в защиту экс-губернатора Сергея Фургала…

5 30 6 228801
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта. А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики…

5 76 6 133297 29.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Во вчерашнем инциденте в парке Горького вы поддерживаете…
5 20 6 5247 10:50
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Пять риторических вопросов в связи с «неожиданным» ЧП в Беларуси И тогда президент Беларуси объявляет типа чрезвычайное положение, в условиях которого нельзя проводить президентские выборы Но сначала он должен посоветоваться с другими кандидатами в президенты. Они всё поймут правильно…

5 97 6 129826 29.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Представьте, какая несправедливость: люди убивали и грабили (даже если не они, то их товарищи точно) в другой совсем стране, а взяли их за переворот в Белоруссии, который они точно не собирались делать…

5 87 6 87017 01.08
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8659378
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4578801

Сегодня в эфире