Бывший король Испании Хуан Карлос I намерен покинуть страну на фоне громкого коррупционного скандала

О своем решении он написал в письме своему сыну, нынешнему королю Филиппу VI.

Первый после диктатора Франсиско Франко король уверяет, что хоть на его желание и повлиял общественный резонанс, уехать из Испании решил сам. Он одновременно настаивает, что за 40 лет правления всегда хотел лучшего для страны и монаршей семьи. В то же время куда именно уедет Хуан Карлос, он не уточняет. По данным источников испанской газеты El Mundo, бывший король уже покинул страну. Адвокаты на этом фоне заверили, что он всегда будет на связи с прокуратурой. Его сын, король Филипп VI, отреагировал на решение отца словами об «исторической важности» его многолетнего правления. Испанское правительство, в свою очередь, объявило об уважении действий королевского двора.

Хуан Карлос недавно оказался в центре скандала, связанного с расследованием о наличии у него скрытых зарубежных счетов и офшорных фондов. Поводом стали попавшие в прессу записи разговор его экс-любовницы с бывшим инспектором полиции. По версии следствия, бывший испанский король мог иметь счет в Швейцарии, оформленный на имя панамского офшорного фонда, на который свыше 10 лет назад были переведены 100 млн долларов за посредничество при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии.

Скандал с участием Хуана Карлоса I стал поводом для решения короля Филиппа VI лишить своего отца финансирования из средств королевского двора. В то же время по нынешним законам экс-монарх защищен от преследования за действия, совершенные до отречения в 2014 году.