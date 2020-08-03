В России не заработали вновь после ограничений из-за коронавируса около 15% ресторанов и кафе

В Москве не открылись около 6%, передает агентство ТАСС. На прошлой неделе по всей стране таких заведений было больше – не работало примерно каждое пятое. Сейчас, по словам аналитиков, в большинстве регионов ресторанам разрешено принимать гостей не только у себя на террасах, но и в обеденных залах. Текущий рост обусловлен в наибольшей степени недавним снятием ограничений в Санкт-Петербурге. В то же время трудности с восстановлением ресторанного бизнеса наблюдаются на Урале, где не заработали около трети ресторанов и кафе.