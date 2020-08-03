Президент США Дональд Трамп потребовал от владельцев китайского сервиса TikTok продать его американскую часть. Если к середине сентября этот сегмент социальной сети не купит американская компания, то работа интернет-ресурса в Штатах будет прекращена, пригрозил глава Белого дома. Трамп добавил, что обсуждал этот вопрос с корпорацией Microsoft. Вашингтон считает, что социальная сеть может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для спецслужб КНР.
2020-08-03T21:33:19+03:00
2020-08-03T21:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 03 августа 2020
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