Президент США Дональд Трамп потребовал от владельцев китайского сервиса TikTok продать его американскую часть. Если к середине сентября этот сегмент социальной сети не купит американская компания, то работа интернет-ресурса в Штатах будет прекращена, пригрозил глава Белого дома. Трамп добавил, что обсуждал этот вопрос с корпорацией Microsoft. Вашингтон считает, что социальная сеть может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для спецслужб КНР.