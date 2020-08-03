До 11 человек выросло число пострадавших при аварии самолета ООН в Мали

При этом в российском посольстве заверяют, что серьезных травм люди не получили, передает агентство ТАСС. Грузовой лайнер выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в городе Гао. Он завяз в поле, которое затоплено после сильных дождей, пишет местное интернет-издание Maliweb. По его сведениям, воздушное судно принадлежит компании Utair, семеро членов экипажа – российские граждане.