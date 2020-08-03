Состояние здоровья почетного Папы Римского Бенедикта XVI не вызывает особых опасений, — говорят в Ватикане. В пресс-службе Святого престола сказали агентству ТАСС, что сейчас 93-летний Бенедикт переживает острую фазу заболевания. На него повлияло путешествие на родину и смерть его брата, — добавили в пресс-службе.

Немецкая газета Passauer Neue Presse написала о серьезном заболевании бывшего понтифика. Бенедикт XVI в 2013 году стал первым за последние 600 лет Папой Римским, кто отказался от престола.