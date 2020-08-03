Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус советует не ждать простого решения проблемы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус советует не ждать простого решения проблемы с коронавирусом. По его словам, одним из ключевых инструментов для борьбы с пандемией должна стать медицинская маска, дистанция и мытье рук. Более эффективных способов профилактики, по мнению главы ВОЗ, сегодня нет. По его словам, сейчас на третьем этапе клинических испытаний находится сразу несколько прототипов вакцин. Международная организация надеется получить эффективные препараты, которые помогут предотвратить заражение людей.

Накануне руководство Российского научного центра «Вектор» объявило, что планирует наладить производство вакцины к концу года.