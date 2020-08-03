Объем наличных денег в России будет сокращаться в этом году, считают в Центробанке. По данным регулятора, объем наличных денег в стране стабильно увеличивается с начала февраля. На 1 июля он достиг рекордных почти 12,5 триллиона рублей. «Ожидается, что по мере сворачивания ограничительных мер и возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно возвратится к уровням до пандемии, говорится в документе.