Объем наличных денег в России будет сокращаться в этом году, считают в Центробанке. По данным регулятора, объем наличных денег в стране стабильно увеличивается с начала февраля. На 1 июля он достиг рекордных почти 12,5 триллиона рублей. «Ожидается, что по мере сворачивания ограничительных мер и возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно возвратится к уровням до пандемии, говорится в документе.
2020-08-03T21:05:00+03:00
2020-08-03T21:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 03 августа 2020
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