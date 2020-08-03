Семь тонн нефти вылилось из трубопровода в результате аварии в Республике Коми. Как рассказали в региональной прокуратуре, ЧП произошло, когда рабочие демонтировали старый трубопровод в Усинском районе. Сама авария, по данным ведомства, случилась 1 августа. Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы. До этого крупный разлив топлива произошел в Норильске в конце мая.