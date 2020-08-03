Бывший король Испании Хуан Карлос решил покинуть страны на фоне коррупционного скандала. Он объявил своему сыну, нынешнему королю Филиппу VI, что принял решение из-за общественного резонанса в связи с событиями в своей личной жизни. 82-летний Хуан Карлос находился на престоле с 1975 по 2014 год. Он отрекся в пользу своего сына.