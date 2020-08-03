Московская полиция вновь штрафуют пассажиров без масок в метро

Московская полиция, как передает агентство ТАСС, вновь штрафуют пассажиров без масок в метро. Источник агентства утверждает, что рейды проводятся на всех станциях подземки, однако сколько выписано за сегодня штрафов, не уточняет. При этом он утверждает, что работа полиции и контролеров активизировалась в минувшие выходные.

В свою очередь, корреспондент Эха отмечает, что сегодня днем, по крайней мере, на Серпуховско-Тимирязевской линии метро требования о ношении масок соблюдали от силы около половины пассажиров.