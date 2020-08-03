Бывшего следователя по делу о нападении на журналиста Олега Кашина повысили до заместителя главы СК

Указ президента Владимира Путина о назначении генерал-майора Николая Ущаковского был опубликован сегодня.

Ущаковский получил дело о нападении на Кашина спустя год после самого преступления. Он так и не нашел нападавших. После жалобы журналиста в ЕСПЧ дело было передано другому следователю.

Также Ущаковский известен тем, что занимался расследованием в отношении бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, подрывом поезда Невский экспресс в 2009 году и крушение лайнера Sukhoi Superjet в Шереметьево больше года назад.