Утечка данных о торговых переговорах между Великобританией и США в прошлом году произошла из-за действий хакеров, — передает агентство Reuters. По словам сразу двух анонимных источников, близких к расследованию, злоумышленники взломали электронную почту бывшего министра торговли Соединенного Королевства Лиама Фокса. Секретные документы появились в интернете накануне парламентских выборов.

Источники Reuters не говорят, к какой организации или группировке принадлежали злоумышленники, однако настаивают, что вся операция могла быть поддержана на уровне руководства одной из стран.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааф обвинил Россию в попытках вмешательства в парламентские выборы. В Москве обвинения отвергают.